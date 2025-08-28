«Ci sono stati 6 omicidi a Chicago questo fine settimana e 20 persone sono state ferite da colpi d'arma da fuoco. Ma il governatore Prtizker non vuole chiedermi aiuto. È possibile? La gente chiede disperatamente che fermi il crimine, cosa che i democratici non sono in grado di fare». Sono le parole pubblicate da Donald Trump su Truth, dove attacca ancora una volta il democratico.

(Unioneonline)

