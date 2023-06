The show must go on. All'indomani dell'incriminazione per il caso delle carte classificate portate dalla Casa Bianca a Mar-a-Lago, Donald Trump rilancia con due comizi in Georgia e North Carolina, mentre a Miami è già scattata l'allerta sicurezza in vista dell'arrivo del tycoon in tribunale martedì e gli estremisti 'Proud Boys' si preparano a marciare sulla Florida.

«L'America ieri è andata a dormire con le lacrime agli occhi. Presto, tuttavia, sarà in grado di sorridere, perché avremo sconfitto i marxisti, i fascisti, i comunisti, gli squilibrati e la sinistra radicale. Metteremo di nuovo l'America al primo posto e la renderemo di nuovo grande!», ha tuonato l'ex presidente sul suo social media Truth prima di prendere la parola ad una convention del Grand old party a Columbus.

«Il 5 novembre del 2024 caccerò il corrotto Biden dalla Casa Bianca e finirò il lavoro che ho cominciato», ha detto alla folla di suoi sostenitori. «Nella storia americana non c'è stato un presidente più corrotto di lui», ha incalzato.

Non è un caso che Trump abbia deciso di volare in Georgia e mantenere il suo programma invariato. Non solo lo Stato del sud è tra quelli chiave da conquistare nelle elezioni del 2024, come è stato nel 2020 e nel 2022. Ma è qui che è in corso l'ennesimo procedimento a carico del tycoon, accusato assieme ai suoi sodali di aver tentato di sovvertire il risultato del voto vinto da Joe Biden nella contea di Fulton.

«Sono l'unico candidato in grado di sconfiggere questo regime corrotto e l'unico che può evitare la Terza Guerra Mondiale», si è sbilanciato annunciando che «appena eletto, prima ancora di entrare alla Casa Bianca metterò fine alla guerra in Ucraina, se sarà ancora in corso».

