Tragedia in California: a quasi una settimana dalla scomparsa di Erica Fox, i vigili del fuoco hanno trovato il corpo della triatleta californiana su una spiaggia a nord-ovest di Santa Cruz. La sportiva, secondo le autorità, è stata dilaniata da uno squalo.

​​Fox, 55 anni, faceva parte di un gruppo di nuotatori che il 21 dicembre si allenava a Lovers Point vicino a Monterey, in California, ma non è mai tornata a riva. ​​Un testimone citato dal San Francisco Chronicle ha riferito di aver visto emergere dall'acqua uno squalo con quello che sembrava essere un corpo umano in bocca.

Da giorni era stata avviata un'operazione di ricerca e soccorso su larga scala che ha coinvolto diversi equipaggi della Guardia Costiera insieme a soccorritori dei vigili del fuoco e della polizia locali.

Sabato la tragica scoperta, le indagini sono ancora in corso.

Sono diverse le specie di squali che vivono al largo della costa californiana, ma gli incidenti sono estremamente rari. ​​Prima della morte di Fox, negli ultimi 75 anni in California si sono verificati 16 decessi legati agli squali.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata