È stato catturato Kyle Clifford, il 26enne sospettato di aver ucciso tre donne nell’Hertfordshire, in Inghilterra. La polizia lo ha arrestato, dopo avergli dato la caccia, nella zona di Enfield, vicino alla sua abitazione.

Il giovane, a quanto risulta, era ferito ed è stato trasportato al Royal London Hospital ma le forze dell'ordine hanno precisato di non aver usato armi da fuoco per fermarlo.

Secondo le accuse avrebbe ucciso l’ex fidanzata, la madre della ragazza e anche la sorella con le frecce di una balestra moderna. Le vittime sono Carol Hunt, 61 anni, moglie di un radiocronista e commentatore di corse ippiche della Bbc, John Hunt, e due delle sue figlie, Hannah e Louise, di 28 e 25 anni. Secondo le indiscrezioni dei media, Clifford era stato fino a qualche tempo fa il compagno di Louise e avrebbe compiuto la strage familiare animato da deliranti sentimenti di vendetta.

Il 26enne, ex militare dell'esercito di Sua Maestà non più in servizio e divenuto poi security guard, ha sottoposto le tre donne a varie sevizie, legandole e immobilizzandole prima di ferirle a morte una dopo l'altra.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata