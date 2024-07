Ha ucciso a colpi di balestra la ex fidanzata e la sorella e la madre di lei. Poi è fuggito.

Questa la prima ricostruzione dell’efferato delitto commesso ieri sera in un cottage dell'Hertfordshire, in Gran Bretagna, in una zona residenziale a nord di Londra.

Le vittime, riferiscono i media inglesi, sono Carol Hunt, 61 anni, moglie di un noto radiocronista e commentatore di corse ippiche della Bbc, John Hunt, e due delle loro figlie, la 28enne Hannah e la 25enne Louise.

Il killer – Kyle Clifford, 26 anni, attualmente ricercato – sarebbe come detto l’ex fidanzato di Louise Hunt e avrebbe compiuto la strage familiare in preda a «deliranti sentimenti di vendetta».

Il giovane è ora braccato dalla polizia, che cerca anche di ricostruire tutti i contorni del triplice omicidio che ha choccato l’opinione pubblica britannica.

