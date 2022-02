Scandalo alla Cnn il cui presidente ha rassegnato le proprie dimissioni per aver nascosto all’azienda la relazione con la sua più stretta collaboratrici. Jeff Zucker, fino a ieri uno degli uomini più potenti della tv americana, 56 anni, per molto tempo ha avuto una storia con Allison Gollust e la “soffiata” sarebbe arrivata da Chris Cuomo, che sta negoziando i termini del licenziamento dalla rete. In realtà, in molti sostengono che si trattasse del “segreto di Pulcinella”: "Sono stati nove grandi anni e non avrei voluto che finisse così", ha commentato Zucker.

Allison Gollust, inoltre, era stata per quattro mesi nel 2012 portavoce di Andrew Cuomo, ma aveva lasciato il governatore quando Jeff era stato chiamato ai vertici della Cnn. Lei e il marito vivevano in appartamenti vicini con i rispettivi coniugi e, a pochi mesi di distanza, hanno entrambi divorziato.

Un “terremoto” che alla Cnn sta costando un grande avanzamento per la rivale Fox. La prima, oltretutto, sta per lanciare il progetto più ambizioso della sua lunga storia: il lancio del servizio in streaming Cnn+ per cui la rete ha rubato alla Fox uno dei suoi “anchor” di punta, Chris Wallace.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata