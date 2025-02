Sono 46 al momento le vittime dello schianto dell'aereo militare avvenuto ieri sera vicino a Khartoum, in Sudan.

L’aereo è precipitato sopra alcune case di una zona residenziale.

«Dopo il conteggio finale, il numero delle vittime ammonta a 46, con 10 feriti», ha detto l'ufficio statale di Khartoum in un comunicato.

«Continuano gli sforzi per assistere le persone», ha affermato il ministero della Sanità del Sudan in una nota, aggiungendo che i soccorritori hanno trasportato alcuni civili feriti, tra cui due bambini, in un vicino ospedale.

