L’Ucraina entra nel 13esimo giorno di guerra e si spera nella tregua annunciata per questa mattina dai russi. Il quarto tentativo, dopo che tre sono andati a vuoto tra le accuse reciproche di sabotaggio da parte di Kiev e Mosca. Dalle 8 italiane, le 9 locali, è scattato un momentaneo cessate il fuoco con corridoi umanitari per evacuare i civili da Kiev, Chernihiv, Sumy, Kharkiv e Mariupol.

La notte tuttavia si è aperta con le esplosioni a Odessa, che da giorni aspetta l’attacco russo. Così come la capitale Kiev, pronta all’offensiva finale con i tank russi che si sono ammassati alla periferia della città. Drammatica la situazione a Mariupol, sotto assedio da una settimana: i 200mila abitanti sono "intrappolati in un incubo gelato e senz'acqua né luce e vivono sotto la costante minaccia dei bombardamenti russi", fa sapere Human Rights Watch.

I russi hanno colpito un impianto che produce radioisotopi per la medicina nucleare vicino a Kharkiv, non ci sono fughe di materiali radioattivi ha fatto sapere l’Aiea. Sempre a Kharkiv un alto comandante russo, il generale Vitaly Gerasimov di 45 anni, è stato ucciso in un combattimento.

Si fa di nuovo vedere nell’ennesimo messaggio video il presidente Zelensky: “Rimango qui a Kiev, a Bankova (gli uffici presidenziali, ndr), senza nascondermi e senza paura di nessuno. Questo serve per vincere questa guerra”, ha detto, accusando Mosca di usare “tattiche medievali” per punire gli ucraini. In mattinata il presidente ucraino ha evocato la “guerra mondiale”: “Non finirà così”, ha detto, “tutto questo scatenerà la guerra mondiale”.

Mentre la morsa delle sanzioni spinge all’angolo la Russia, si moltiplicano i tentativi di mediazione. In attesa del quarto round di colloqui, “a breve in Bielorussia”, si attende per giovedì il primo incontro tra i due ministri degli Esteri nemici, il russo Lavrov e l’ucraino Kuleba. E oggi il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz incontrano in videoconferenza il leader cinese Xi Jinping. La speranza è che Pechino, strategico alleato di Mosca la cui amicizia è stata ribadita ieri, possa tentare un’iniziativa di mediazione, o almeno di esercitare la sua influenza sull’alleato.

Di seguito la diretta con tutti gli aggiornamenti sul conflitto (QUI tutte le notizie sulla crisi ucraina).

Ore 10.50 – Mosca: “Usa e Russia tornino a principio coesistenza pacifica”

La Russia e gli Stati Uniti dovrebbero tornare al principio della coesistenza pacifica come hanno fatto durante la Guerra Fredda: lo ha affermato il ministero degli Esteri russo, secondo quanto riporta Interfax.

***

Ore 10.20 – Yanukovich a Zelensky: "Ferma lo spargimento di sangue”

"Ferma lo spargimento di sangue": l'ex presidente filorusso dell'Ucraina, Viktor Yanukovich, chiede all'attuale numero uno, Volodymir Zelensky, di "mettere da parte l'orgoglio" e di fermare la guerra "ad ogni costo". L'appello è contenuto in una lettera pubblicata dai media russi, secondo quanto riportato dal Kyiv Independent. "Voglio fare una richiesta, in modo presidenziale e anche un po' paterno, a Zelensky", ha detto l'ex presidente. "Volodymir, forse sogni di diventare un vero eroe, ma l'eroismo non è ostentazione, non è combattere fino all'ultimo ucraino".

***

Ore 10 – Mosca conferma: “Aperti 5 corridoi umanitari”

Le prime operazioni dell'evacuazione dalla città ucraina di Sumy sono iniziati. Lo riportano i media internazionali che citano il governo ucraino e mostrano un video postato sui social in cui si vedono le immagini dal corridoio umanitario di Sumy con gli autobus con la croce rossa pronti a partire e delle persone già a bordo.

Le forze armate russe hanno confermato di aver dichiarato un cessate il fuoco e di aver aperto i corridoi umanitari da Kiev, Chernihiv, Sumy, Kharkiv e Mariupol a partire dalle 10, ora di Mosca (le 8 italiane). Lo riporta l'agenzia Interfax.

***

Ore 9.40 – Kiev: “Mosca vuole boicottare corridoio umanitario di Sumy”

"Noi abbiamo informazioni secondo le quali la parte russa prevede di ostacolare questo corridoio" umanitario e "che ci sono delle manovre per obbligare le persone a prendere un altro itinerario, che non è quello coordinato" con gli ucraini, "ed è pericoloso": lo ha detto il vice primo ministro ucraino, Iryna Verechtchouk, riferendosi al corridoio umanitario di Sumy.

Il ministero della Difesa di Mosca si è impegnato in una lettera con la Croce Rossa a rispettare un corridoio umanitario a Sumy per evacuare i civili oggi con un cessate il fuoco dalle 9 alle 21 locali (dalle 8 alle 20 italiane) e un primo convoglio di evacuazione a partire dalle 10 (le 9 in Italia).

***

Ore 8.55 – Corridoio umanitario a Sumy

Un corridoio umanitario verrà aperto in mattinata nella città di Sumy. Lo ha annunciato il vice primo ministro ucraino, Iryna Vereshchuk, secondo quanto riporta il sito del Guardian. Vereshchuk ha detto che i civili inizieranno a lasciare la città del nord-est dell'Ucraina sugli autobus a partire dalle 8 GMT (le 9 in Italia).

***

Ore 8.30 – Zelensky: “Ci sarà la guerra mondiale”

"Questa guerra non finirà così. Scatenerà la guerra mondiale": lo ha detto ieri sera il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso di un'intervista al programma World News Tonight della ABC. Zelensky afferma inoltre che il presidente russo Vladimir Putin è un criminale di guerra: "Tutti coloro che sono venuti sulla nostra terra, tutti coloro che hanno dato gli ordini... sono tutti criminali di guerra".

***

Ore 7.55 – Attacco a Sumy: “Più di dieci morti, anche bambini”

Le forze russe hanno lanciato un attacco aereo contro la città ucraina di Sumy, nel nordest del Paese, provocando almeno 9 vittime, tra cui anche due bambini. Lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare regionale, Dmytro Zhyvytsky, secondo quanto riportano i media internazionali. "Sfortunatamente ci sono bambini tra le vittime", ha detto Zhyvytsky in un video postato su Facebook, spiegando che le vittime sono più di 10. C'è stata una "battaglia impari" con le forze russe che hanno bombardato i civili, scrive nel post: "Ci sono morti e feriti, i soccorritori stanno lavorando sui luoghi".

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata