Una persona è morta e altre sei sono rimaste ferite in una sparatoria attorno alle 21 (2 in Italia) nel campus della Lincoln University of Pennsylvania, contea occidentale di Chester, a circa 80 chilometri da Philadelphia. Lo riportano i media americani.

Il procuratore distrettuale della contea di Chester, Christopher de Barrena-Sarobe, ha spiegato una persona è in custodia cautelare ed era in possesso di un'arma, aggiungendo che è possibile ci fosse un altro tiratore.

Le autorità non ritengono che l'incidente sia stato una sparatoria di massa pianificata, ha affermato. L'ateneo era stato messo in lockdown, poi revocato.

