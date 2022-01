"Ho deciso di seguire mio figlio. Non c'è motivo di vivere senza di lui. Tutto quello che tocco lo rovino". Sono le frasi comparse su un account Twitter non verificato ma legato al profilo ufficiale di Sinead O’Connor, la cantante che solo una settimana fa ha perso suo figlio 17enne. Il giovane è stato trovato morto, si sarebbe tolto la vita.

Il tweet ha fatto scattare l’allarme e la polizia l’ha contattata per prestarle aiuto. Poco dopo un nuovo messaggio per rassicurare i suoi fan: “Scusate, non avrei dovuto dirlo. Sono con la polizia diretta in ospedale. Sono persa senza mio figlio e mi odio. L'ospedale mi aiuterà per un po'”. O'Connor, che non ha mai nascosto in passato di soffrire di disturbi mentali e di aver avuto pensieri suicidi, è stata ricoverata.

