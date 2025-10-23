Terremoto nell’NBA, la federazione del basket professionistico Usa. Il giocatore dei Miami Heat, Terry Rozier, veterano Nba, è stato arrestato questa mattina a Orlando, in Florida, nell'ambito di un'indagine sulle scommesse sportive condotta dalle autorità federali statunitensi. Anche l'allenatore dei Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, è stato arrestato nell'ambito della stessa indagine. In totale sono finite in manette oltre 30 persone.

Secondo quanto riferito da Joseph Nocella Jr., procuratore degli Stati Uniti per New York, l’inchiesta ha messo nel mirino un sistema di scommesse illegali sul basket in undici diversi Stati Usa che coinvolgerebbe alcune famiglie della mafia italiana newyorchese: i Bonano, i Gambino, i Lucchese e i Genovese.

Tale sistema – per un giro d’affari illecito di milioni di dollari - si basava su informazioni segrete su atleti e squadre, come ad esempio quando i giocatori sarebbero rimasti in panchina o avrebbero abbandonato una partita in anticipo. La maggior parte erano scommesse su singoli eventi, più facili da manipolare. «Una rete che ricorda un film di Hollywood», ha detto l'agente dell'Fbi a capo dell'indagine, Ricky Patel.

(Unioneonline)

