I servizi segreti turchi coordinano lo scambio di prigionieri tra la Russia e gli Stati Uniti che coinvolge anche Evan Gershkovich, il reporter del Wall Street Journal, e l'ex marine americano Paul Whelan.

Lo hanno riferito fonti informate sul dossier al quotidiano turco Daily Sabah. L'operazione è in corso all'aeroporto di Ankara, come riferisce anche la Tass.

Le persone coinvolte sarebbero 24, detenute in più Paesi: se il numero fosse confermato si tratterebbe del più grande e complesso scambio di prigionieri tra Washington e Mosca, e anche nella storia Usa.

Non c'è ancora nulla di certo, anzi. Ma sembrano puntare in questa direzione anche la grazia che il dittatore bielorusso Lukashenko ha concesso ieri a un cittadino tedesco condannato a morte e le condanne - ritenute di ovvia matrice politica - inflitte nei giorni scorsi in tempi insolitamente rapidi a Gershkovich e alla reporter russo-americana Alsu Kurmasheva (per concedere la grazia serve una condanna). Inoltre, Putin ha lasciato capire di volere il rilascio di Vadim Krasikov: un presunto ex agente russo accusato di aver ucciso un ex comandante ceceno a Berlino.

Tra i detenuti politici russi l'ultimo di cui si sono perse le tracce è Vladimir Kara-Murza, uno dei volti più noti dell'opposizione. Kara-Murza - condannato a 25 anni per essersi opposto alla guerra in Ucraina - stando a quanto detto alla Reuters dal sistema penitenziario russo sarebbe stato trasferito dalla colonia penale IK-6 di Omsk «verso un'altra destinazione» non meglio specificata. La sua vicenda resta avvolta nel mistero. Uno dei suoi legali ha infatti detto al giornale Meduza che secondo il carcere di Omsk si troverebbe ora nell'ospedale del sistema penitenziario nella città siberiana. Kara-Murza denuncia problemi di salute che, secondo i suoi avvocati, sarebbero la conseguenza degli avvelenamenti che si sospetta abbia subito nel 2015 e nel 2017. Ma è impossibile dire se il dissidente si trovi in effetti in ospedale o meno.

