Un nuovo giorno di guerra in Ucraina, e i due mesi dall’inizio del conflitto vengono segnati dal bilancio della strage di Odessa dove i missili russi hanno provocato la morte di otto persone, una ventina i feriti. Ma a preoccupare ulteriormente ci sarebbe un piano con un attacco chimico. Secondo Mosca, Kiev starebbe organizzando un’operazione provocatoria con l’uso di ammoniaca nel porto Yuzhny, così da attribuire poi la colpa alle forze russe e accusarle di aver preso di mira i civili. Al contrario, per l’Ucraina sarebbe il Cremlino a voler sferrare un attacco chimico.

Nel suo ultimo messaggio, il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato l’arrivo oggi a Kiev del segretario di Stato e del ministro della Difesa americani Antony Blinken e Lloyd Austin, ma da parte dell’amministrazione Usa non è arrivata conferma: sarebbe questa la prima visita ufficiale di funzionari del governo statunitense in Ucraina dal 24 febbraio, giorno in cui – ormai due mesi fa - è iniziata l'invasione russa. Nella capitale ucraina giovedì è atteso anche il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che prima però sarà ad Ankara – la Turchia riveste il ruolo di mediatore chiave nel conflitto in corso - e poi a Mosca. "Ingiusta e illogica" è stata definita da Zelensky la decisione di Guterres di andare prima in Russia. "La guerra è in Ucraina, non ci sono corpi nelle strade di Mosca. Sarebbe logico prima" venire a Kiev "per vedere la gente qui e le conseguenze dell'occupazione", ha rimarcato il presidente ucraino.

Ieri sera il presidente russo Vladimir Putin ha preso parte alla veglia pasquale nella cattedrale del Cristo Salvatore a Mosca, cerimonia celebrata dal patriarca della Chiesa ortodossa russa Kirill.

Le notizie di ora in ora:

Ore 8.57 – Otto i civili morti in bombardamenti russi in Lugansk

Sono almeno otto le persone uccise e altre due rimaste ferite ni bombardamenti d'artiglieria compiuti dai russi nella parte della regione di Lugansk, nel Donbass, ancora controllata dall'Ucraina: lo fa sapere governatore dell'Oblast di Lugansk, Serhiy Haidai, citato da vari media fra cui la Bbc. Ieri i morti erano sei, divisi fra le cittadine di Hirske e Zolote, a questi si sono aggiunte oggi due donne incinte, i cui cadaveri sono stati rinvenuti sotto le macerie di una casa distrutta alcuni giorni fa a Popasna. Haidai ha detto anche che un posto di polizia è stato distrutto a Severodonetsk alcuni giorni fa.

***

Ore 7.57 – Tre civili uccisi da artiglieria russa a Zaporizhia

Tre civili sono rimasti uccisi sotto i bombardamenti di artiglieria ieri nel villaggio di Kamyanske, nella regione di Zaporizhia. Lo riferisce Ukrinform citando l'amministrazione regionale militare che ne ha dato conto su Telegram. "Verso le 2 pm, tre civili sono rimasti uccisi da bombardamenti di artiglieria russa nel villaggio di Kamyanske, nel distretto di Vasylivskyi, mentre lavoravano in giardino", si legge nel comunicato cittato da Ukrinform.

(Unioneonline)

(QUI tutte le notizie sulla guerra)

(QUI tutti i video)

© Riproduzione riservata