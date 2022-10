Nuova pioggia di bombe russe in Ucraina, nella notte sono state prese di mira soprattutto le Regioni di Donetsk e Zaporizhzhia.

La tensione intanto cresce a dismisura, con le parole di ieri di Putin (“Molto alto il rischio di un conflitto globale”) e le esercitazioni militari russe che hanno simulato un “massiccio contrattacco nucleare”. E gli Usa accelerano i piani per aggiornare il dispiegamento di nuove bombe nucleari nelle basi Nato in Europa.

Lo riporta Politico: l’arrivo nel Vecchio continente delle bombe aggiornate a gravità B61-12 è previsto già a dicembre, in netto anticipo rispetto al programma iniziale che ne prevedeva l’arrivo in primavera.

La sostituzione di armi più datate con versioni nuove arriva in un momento di alta tensione in seguito alle minacce della Russia sul possibile uso del nucleare in Ucraina.

E Kiev lancia l’allarme sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia: “I russi potrebbero far ricorso ad esplosioni per disabilitarla in modo permanente e provocare un disastro incolpando l’Ucraina. Sarebbe un altro crimine contro l’umanità”.

(Unioneonline/L)

