In Gran Bretagna non si placano le polemiche sulla decisione di re Carlo III di “sfrattare” il figlio secondogenito Harry e sua moglie Meghan dalla residenza di Frogmore Cottage, nella tenuta reale di Windsor, dove i due duchi “ribelli” soggiornano quando si trovano in Gran Bretagna.

La notizia – pubblicata dai tabloid inglesi – sta facendo discutere.

Secondo quanto ipotizzato dai media britannici, uno dei motivi della decisione del sovrano sono gli attacchi alla monarchia contenuti nell’esplosiva autobiografia di Harry dal titolo “Spare”.

Ma a far chiacchierare i sudditi è anche un’altra rivelazione: secondo il Sun, infatti, le chiavi di Frogmore Cottage sono state offerte al principe Andrea, il fratello del sovrano, esautorato ormai da ogni ruolo di rappresentanza della famiglia reale britannica in seguito al sospetto coinvolgimento nello scandalo sessuale legato al nome del defunto faccendiere e sfruttatore di ragazze minorenni Jeffrey Epstein.

Secondo fonti vicine ai Sussex, citate dai tabloid, Harry e Meghan sarebbero «sconvolti» dalla decisione di Carlo, ritenendola «una punizione crudele» nei loro confronti.

Frogmore Cottage era stato donato ai duchi di Sussex nel 2018 dalla defunta regina Elisabetta.

