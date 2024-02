Re Carlo III ha trascorso la notte a casa a Londra dopo aver iniziato un trattamento ambulatoriale contro il tumore che gli è stato diagnosticato. Lo riporta la Bbc secondo cui il Principe William coprirà alcuni impegni per conto del Re. Ieri Buckingham Palace aveva annunciato le condizioni di salute del sovrano senza rivelare di che tipo di neoplasia si tratti.

È l'ora più difficile, dunque, per il principe William, costretto a tornare sulla scena pubblica in rappresentanza della famiglia reale britannica con le incognite di salute che gravano sul padre e mentre la moglie Kate ha appena iniziato una lunga convalescenza seguita a un'operazione all'addome di natura non precisata.

Ma anche per il fratello minore Harry, il ribelle, la notizia della malattia del padre, definita comunque “trattabile”, ha avuto un effetto impensato: ha parlato con Carlo della sua diagnosi e tornerà nel Regno Unito per vederlo a breve.

È sul 41enne erede al trono di San Giacomo, però, che ricadono all'improvviso grandi preoccupazioni e maggiori responsabilità, per lo meno di rappresentanza, a fronte delle terapie che il padre dovrà affrontare. Già nel primo pomeriggio era arrivato da Kensington Palace l'annuncio della ripresa degli impegni pubblici per William dopo la pausa per l'intervento della moglie Kate, operata il 16 gennaio scorso all'addome alla London Clinic e dimessa dopo 13 giorni di ricovero per affrontare una convalescenza di alcuni mesi. Un ritorno che appare quindi anticipato rispetto a quanto si era pensato in precedenza, visto il desiderio del principe di stare al fianco di Kate in un momento per lei di lungo recupero fisico, considerando anche l'impegno nell'accudire i loro tre figli.

I primi impegni di William riguardano una cerimonia di investitura in programma mercoledì prossimo al castello di Windsor e nella serata dello stesso giorno il gala annuale di raccolta fondi della London Air Ambulance nel centro di Londra, di cui il principe è patron. Un ritorno all'attività ufficiale definito inizialmente come "parziale" dalla Bbc, ma che alla luce di quanto emerso oggi sulla salute di Carlo è destinato a intensificarsi nei prossimi giorni e settimane.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata