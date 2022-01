Dopo il test del 5 gennaio e di martedì scorso, la Corea del Nord avrebbe lanciato “un proiettile ancora non meglio identificato” in direzione del mar del Giappone. Lo riferiscono i militari di Seul, i quali hanno poi aggiornato la situazione parlando di “due proiettili”.

La terza iniziativa in ordine di tempo da parte di Pyongyang segue la decisione degli Usa di sanzionare 6 nordcoreani legati ai programmi di sviluppo balistici.

Martedì, in particolare, la Corea del Nord aveva detto di aver lanciato con successo, sotto la supervisione del leader Kim Jong-un, un vettore ipersonico.

Dura condanna ai lanci missilistici è stata espressa anche dall’Italia che ha definito queste attività come “illegali” e in grado di minare “la pace e la sicurezza a livello regionale e internazionale”, essendo inoltre “fonte di grave preoccupazione”, come scritto dalla Farnesina in una nota.

(Unioneonline/s.s.)

