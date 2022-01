Torna la tensione tra Stati Uniti e Corea del Nord, sono lontani i tempi dello storico incontro tra Donald Trump e Kim Jong un.

All’indomani del lancio di quello che Pyongyang ha definito un missile ipersonico gli Usa hanno imposto sanzioni contro cinque nordcoreani legati al programma missilistico balistico del Paese.

Il tesoro degli Stati Uniti ha spiegato che i cinque sanzionati sono responsabili di “aver procurato merci per armi di distruzione di massa della Corea del Nord e legate al programma missilistico”.

Non solo. Washington ha proposto al Consiglio di sicurezza dell’Onu di adottare nuove sanzioni internazionali contro il Paese per via dei sei lanci di missili balistici avvenuti nel settembre 2021, tutti in violazione delle risoluzioni dello stesso Consiglio di sicurezza.

Lo ha fatto sapere con un tweet l’ambasciatrice Usa al Palazzo di vetro Linda Thomas-Greenfield.

