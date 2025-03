Una tregua in Ucraina «dovrebbe essere tale da portare ad una pace a lungo termine e affrontare le cause di fondo del conflitto».

Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nella conferenza stampa con il leader bielorusso Lukashenko, sottolineando che «nella situazione attuale nella regione di Kursk, la parte ucraina trarrebbe invece vantaggio nel raggiungere il cessate il fuoco per almeno 30 giorni». Alcune questioni devono ancora essere affrontate per una tregua in Ucraina e la Russia ha ancora bisogno di «consultazioni con gli Usa», probabilmente con una telefonata tra i presidenti Vladimir Putin e Donald Trump.

«La situazione nella regione di Kursk è completamente controllata dalle forze russe, le truppe ucraine sono completamente isolate e hanno solo due opzioni: arrendersi o morire», continua il presidente russo Vladimir Putin.

«Dichiarazioni promettenti», secondo il presidente americano Donald Trump. Che aggiunge: «Mi piacerebbe parlare con lui».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata