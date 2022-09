L'operazione militare speciale in Ucraina è stata “inevitabile” e ora serve una “mobilitazione militare parziale” in Russia perché l’Occidente vuole “indebolire, distruggere e dividere” il Paese.

Il presidente russo Vladimir Putin, nel suo atteso e più volte rinviato discorso alla tv, registrato e poi diffuso a poche ore dall’intervento alle Nazioni Unite del premier Mario Draghi a favore delle sanzioni alla Russia, segna una improvvisa escalation e richiama i militari della riserva: sono 300.000, ha detto il ministro della Difesa Serghei Shoigu citato dalla Tass. Uomini che hanno già servito nell'esercito, con esperienza di combattimento e specializzazioni militari.

"Nella sua aggressiva politica anti-russa, l'Occidente ha superato ogni limite", ha scandito Putin, ripetendo che la Russia userà "tutti i mezzi” a propria disposizione e che coloro che stanno cercando di usare il ricatto nucleare scopriranno che le carte in tavola possono essere rivoltate contro di loro: "Non sto bluffando".

Quanto ai referendum sul Donbass (“Ulteriore violazione del diritto internazionale”, li ha definiti Draghi al Palazzo di Vetro), i territori dell'Ucraina che hanno annunciato il voto per l'adesione alla Russia "hanno il sostegno" di Mosca, il cui obiettivo è "la liberazione di tutto il Donbass".

"È nostra tradizione storica e destino del nostro popolo fermare coloro che cercano il dominio mondiale, che minacciano di smembrare e rendere schiava la madrepatria. È quello che stiamo facendo ora, e credo nel vostro sostegno", la conclusione.

La giornata di ora in ora:

Ore 14.20 – Usa: “Il discorso di Putin è il segno che è in crisi”

"Il discorso di Putin è chiaramente un segno che è in difficoltà". Lo ha detto il portavoce del consiglio per la Sicurezza nazionale americana, John Kirby ad Abc News, sottolineando che le forze di Mosca sono in crisi soprattutto "nel nord e nell'est" dell'Ucraina. "Ci aspettavamo il richiamo dei riservisti, Putin sta facendo combattere anche i soldati feriti", ha detto ancora Kirby.

Ore 14 – Esauriti i voli da Mosca dopo l’annuncio della mobilitazione di Putin

Quasi tutti i voli in partenza dalla Russia sono stati esauriti in poche ore dopo che Vladimir Putin ha annunciato una mobilitazione parziale dei riservisti. Lo scrive il Guardian. I dati di Google Trends hanno mostrato un'impennata nelle ricerche di Aviasales, il sito web più popolare in Russia per l'acquisto di voli, dopo che l'annuncio del presidente russo ha fatto temere che gli uomini “abili” al combattimento non potessero espatriare. Secondo Aviasales, i voli da Mosca verso Georgia, Turchia e Armenia, destinazioni che consentono ai russi di entrare senza visto, sono andati esauriti dopo pochi minuti dall'annuncio di Putin.

Ore 11.50 – Navalny: “La mobilitazione è un'enorme tragedia”

"Ora alcuni lavoratori di Kovrov (città a 250 km da Mosca), trentenni, saranno chiamati a morire da qualche parte vicino a Kherson. Un'enorme tragedia". Così il dissidente Alexey Navalny, dal carcere, citato da Mediazona, sulla mobilitazione parziale ordinata da Putin. "Penso che non chiameranno da Mosca. Chiama 50mila persone da Mosca e domani 150mila parenti protesteranno per strada", ha affermato ancora Navalny, in collegamento video con il tribunale di Kovrov per una causa contro l'amministrazione del carcere nel quale è detenuto a regime duro, che lui accusa di violazione di diritti.

Ore 11.15 – La Cina sollecita il dialogo

Dopo il discorso di Putin la Cina invita le parti coinvolte nella crisi in Ucraina al cessate il fuoco e a impegnarsi con il dialogo e le consultazioni al fine di una risoluzione pacifica. La posizione cinese sulla crisi in Ucraina è "coerente e chiara", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, esortando "a trovare un modo per affrontare le preoccupazioni sulla sicurezza di tutte le parti".

Ore 9.55 – L’ambasciatrice Usa a Kiev: “Da Putin un segno di debolezza”

La mobilitazione parziale ordinata dal presidente russo Vladimir Putin è un segno di "debolezza". Lo sostiene l'ambasciatrice statunitense in Ucraina. "I referendum farsa e la mobilitazione sono segni di debolezza, del fallimento russo", le parole di Bridget Brink. "Gli Stati Uniti non riconosceranno mai la pretesa della Russia di annettere il territorio ucraino, e continueremo a stare al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario".

Ore 8.55 – Berlino: “L’annuncio di Mosca segna una nuova escalation”

L'annuncio di una parziale mobilitazione appena fatto da Vladimir Putin segna "una nuova escalation" nell'aggressione all'Ucraina. Si tratta di "un passo pessimo, sbagliato". Lo ha detto il vicecancelliere tedesco verde Robert Habeck. "Ci consulteremo per vedere come reagire sul piano politico", ha spiegato. È chiaro che l'Ucraina dovrà continuare ad avere "pieno sostegno".

Ore 8.40 – Nuovi bombardamenti russi sulla centrale di Zaporizhzhia

L'operatore nucleare ucraino Energoatom ha accusato oggi la Russia di aver nuovamente colpito la centrale atomica di Zaporizhzhia, nel sud dell'Ucraina. "I terroristi russi hanno bombardato nuovamente la centrale nucleare di Zaporizhzhia durante la notte", scrive Energoatom su Telegram.

