Il numero di persone uccise nelle proteste in Iran è quasi raddoppiato in poche ore, passando da 65 morti ad almeno 116, secondo l'ultimo aggiornamento dell'ong statunitense Human Rights Activists News Agency. Lo riporta Sky News, aggiungendo che sette delle vittime sono minorenni.

La maggior parte delle persone è stata uccisa da munizioni vere o da colpi di arma da fuoco a pallini, prevalentemente da distanza ravvicinata, sostiene l'ong, secondo cui 37 delle vittime sarebbero membri delle forze armate o di sicurezza, mentre una di loro è un pubblico ministero. Sono invece 2.638 le persone arrestate.

E continua il blocco di Internet imposto a seguito delle proteste contro il governo, che dura ormai da oltre 60 ore.

Aumentano intanto le possibilità di un attacco Usa: Israele, riferisce Reuters, è in stato di massima allerta per la possibilità di un intervento degli Stati Uniti in Iran. Ieri, il premier israeliano Benyamin Netanyahu e il segretario di Stato americano Marco Rubio hanno discusso della possibilità di un intervento statunitense in Iran, secondo una fonte israeliana presente alla conversazione.

Ieri Donald Trump ha prima ribadito l'invito a «non iniziare a sparare» sui civili, «altrimenti, inizieremo a sparare anche noi». Poi, in serata ha assicurato che gli Stati Uniti sono «pronti ad aiutare i manifestanti che lottano per la libertà».

La replica di Teheran arriva per bocca del presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf: «Qualsiasi attacco statunitense porterebbe Teheran a reagire contro Israele e le basi militari statunitensi» nella regione, che diventerebbero a quel punto «obiettivi legittimi».

Secondo fonti del Wall Street Journal funzionari dell'amministrazione Usa hanno avuto discussioni "preliminari" su un eventuale attacco contro l'Iran, qualora fosse necessario dare seguito alle minacce del presidente, e sarebbero già stati individuati i possibili obiettivi. Una delle opzioni sarebbe un attacco aereo su larga scala contro diversi obiettivi militari iraniani, ma secondo le fonti non c'è ancora un consenso sulla linea d'azione e non sono stati ancora mobilitati né equipaggiamenti militari né personale.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata