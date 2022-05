La regina Elisabetta torna a farsi vedere dopo il clamoroso forfait all'appuntamento istituzionale del Queen's Speech nel Parlamento britannico, disertato giorni fa per la prima volta dal 1963.

La sovrana, 96 anni e prossima a festeggiare i 70 anni sul trono, è ricomparsa per assistere all'edizione speciale del Royal Windsor Horse Show, tradizionale parata dei cavalli della scuderia reale inserita fra le celebrazioni appunto del Giubileo di Platino.

La manifestazione si svolge nel parco del castello di Windsor, alle porte di Londra, dove Sua Maestà risiede ormai stabilmente dall’inizio della pandemia. Anche per questo probabilmente ha potuto partecipare senza problemi, non essendo costretta a sottoporsi a un viaggio.

Elisabetta II da ottobre è ormai obbligata a un regime di semi-isolamento con attività molto limitate su raccomandazione cautelare dei medici. A fine febbraio ha avuto il Covid e di recente ha ammesso di avere "problemi di mobilità".

In questi giorni proprio su consiglio dei suoi sanitari è particolarmente attenta a non fare sforzi visto che la attendono gli eventi clou del Giubileo, fissati fra il 2 e il 5 giugno, ai quali di certo non vorrà mancare. Il Regno Unito intanto impazzisce con la presentazione di omaggi in serie: da automobili od oggetti vari creati in suo onore per l'occasione, fino a ricette di piatti e dolci ideati come tributi ad hoc per lei per i 70 anni di regno.

Intanto ha moltiplicato il numero d'impegni ufficiali l’erede al trono, il 73enne principe Carlo.

