Colpo di scena in Gran Bretagna: per la prima volta dal 1963 non sarà la regina Elisabetta a leggere il cosiddetto “Queen’s Speech”, il programma di governo esposto in occasione dell’inaugurazione a Camere unite della nuova sessione parlamentare.

La sovrana 96enne sarà sostituita dal figlio Carlo, erede al trono, come conferma una nota di Buckingham Palace nella quale si sottolinea anche che la decisione è stata presa su raccomandazione dei medici, per ragioni precauzionali. E la regina ha dovuto accettare “con riluttanza”.

