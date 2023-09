Pioggia di missili nella notte in Ucraina, dopo lo scontro all’Onu tra Volodymyr Zelensky e Sergej Lavrov.

Forti esplosioni hanno scosso Kiev e le zone subito fuori dalla capitale ucraina, attacchi russi sono avvenuti anche a Kharkiv.

Almeno dieci persone sono rimaste ferite, tra cui una bimba di 9 anni, nella regione di Kiev in seguito all’attacco missilistico. A Kherson invece si registrano tre civili morti, tra cui un’anziana, e altri 5 feriti, ha annunciato il governatore Oleksandr Prokudin.

Le forze di difesa aerea ucraine hanno intercettato stamattina 20 obiettivi nemici sopra Kiev e i

suoi sobborghi, rende noto il capo dell'amministrazione militare cittadina Serhii Popko. «Detriti missilistici sono caduti in diversi quartieri della capitale. In quello di Shevchenkivskyi si è verificato un danno a un tubo del gas. Nel quartiere Darnytskyi locali non residenziali e auto parcheggiate sono state danneggiate dai detriti, con lo scoppio di un incendio».

In totale l'allerta antiaerea a Kiev è durata più di due ore. «La capitale ha già raggiunto la soglia delle 1.000 ore di allerta dall'inizio dell'invasione su vasta scala», ha ricordato Popko invitando i cittadini a «non ignorare gli avvisi di raid aerei».

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata