Dopo le foto spuntano su Twitter nuove presunte immagini di Peng Shuai, la tennista ex numero uno del ranking mondiale scomparsa dal 2 novembre dopo aver accusato di abusi sessuali l'ex vicepremier Zhang Gaoli, uno degli uomini più importanti della Cina.

I media statali cinesi, e in particolare Hu Xijin, l'editore del Global Times, hanno diffuso due video: in uno la 35enne sembra entrare in un ristorante indossando un cappotto, un berretto e la mascherina. Nell'altro è seduta a un tavolo senza la mascherina mentre chiacchiera con alcune persone.

"Peng Shuai a cena con il suo allenatore e i suoi amici in un ristorante: il contenuto del video mostra chiaramente che sono stati girati sabato, ora di Pechino", spiega Hu Xijin in inglese. La conversazione ruotava intorno a "partite di tennis" e un uomo seduto con Peng e altre due donne dice "domani è il 20 novembre". Ma una delle due lo corregge: "È il 21" o domenica.

I dubbi che si tratti di una messa in scena restano. Il presidente della Women's Tennis Association (l'associazione che gestisce il circuito professionistico globale del tennis femminile), Steve Simon, sostiene di essere "felice" di vedere le immagini, anche se "non è chiaro se Peng sia libera e in grado di prendere decisioni o agire azioni da sola, senza coercizione o interferenze esterne. Questo video da solo non è sufficiente", ha detto Simon in una nota. "Sono stato chiaro su ciò che deve accadere e il nostro rapporto con la Cina è a un bivio", ha aggiunto. L’associazione, se non sarà fatta chiarezza sulla campionessa, minaccia di lasciare la Cina.

(Unioneonline/D)

