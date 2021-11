Peng Shuai, la tennista ex numero uno al mondo di doppio che era data per scomparsa dopo la rivelazione di una relazione con un potente ex funzionario del Partito comunista cinese, è riapparsa sui social network. Quattro foto in cui si mostra sorridente ma che per ora non hanno interrotto la pressione su Pechino affinché venga data certezza della sua sorte.

Negli scatti la campionessa, che aveva accusato l’ex funzionario – più grande di lei di 40 anni – di violenza sessuale, è ritratta con un gatto in braccio in quella che sembra essere la sua casa, sullo sfondo sono visibili peluche, un trofeo, una bandiera cinese e accrediti. Un'altra istantanea mostra un selfie di Peng Shuai con una figurina di Kung Fu Panda, film d'animazione per bambini.

L’account Twitter @shen_shiwei viene etichettato dal social network come "media affiliati allo Stato cinese".

Hu Xijin, direttore del Global Times, ha scritto di aver avuto "conferma attraverso le mie fonti che queste foto sono effettivamente lo stato attuale" di Peng, sparita dal 2 novembre. "Nei giorni scorsi, è rimasta a casa sua liberamente e non voleva essere disturbata. Si presenterà in pubblico e presto parteciperà ad alcune attività", ha aggiunto Hu, le cui affermazioni sono difficilmente verificabili, sul caso che ha scatenato una mobilitazione mondiale.

(Unioneonline/s.s.)

