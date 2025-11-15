La Cina ha sollecitato i suoi concittadini di astenersi dal recarsi in Giappone, in quello che è l'ultimo sviluppo delle crescenti tensioni bilaterali legate ai commenti della premier nipponica Sanae Takaichi su Taiwan, che aveva parlato di un possibile coinvolgimento militare di Tokyo in caso di emergenza nell’isola.

«I leader giapponesi hanno rilasciato in pubblico dichiarazioni palesemente provocatorie sulla questione di Taiwan», ha riferito l'ambasciata cinese a Tokyo, avvertendo che «il clima per gli scambi interpersonali tra Giappone e Cina si è notevolmente deteriorato, rappresentando un serio rischio per la sicurezza dei cinesi».

L'ambasciata ha pertanto esortato i concittadini residenti in Giappone a prestare attenzione.

