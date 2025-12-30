È morta all’età di 80 anni Khaleda Zia, ex primo ministro del Bangladesh e storica leader della Bangladesh Nationalist Party (BNP), ampiamente attesa come possibile vincitrice delle elezioni parlamentari previste a febbraio.

Lo ha annunciato la sua formazione politica in un comunicato.

«La presidente del BNP ed ex premier, la leader nazionale Khaleda Zia, è mancata stamattina subito dopo la preghiera del Fajr», si legge nella nota del partito.

Zia, considerata una figura chiave della storia politica del Bangladesh, è stata la prima donna a ricoprire la carica di primo ministro nel Paese.

Suo figlio Tarique Rahman, presidente ad interim del BNP, è tornato in Bangladesh il 25 dicembre dopo 17 anni di esilio autoimposto nel Regno Unito ed è ampiamente considerato il probabile candidato alla carica di primo ministro alle prossime elezioni.

(Unioneonline)

