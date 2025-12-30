È morta Khaleda Zia, ex premier del Bangladesh: aveva 80 anniLa prima donna a ricoprire la carica di primo ministro nel Paese
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
È morta all’età di 80 anni Khaleda Zia, ex primo ministro del Bangladesh e storica leader della Bangladesh Nationalist Party (BNP), ampiamente attesa come possibile vincitrice delle elezioni parlamentari previste a febbraio.
Lo ha annunciato la sua formazione politica in un comunicato.
«La presidente del BNP ed ex premier, la leader nazionale Khaleda Zia, è mancata stamattina subito dopo la preghiera del Fajr», si legge nella nota del partito.
Zia, considerata una figura chiave della storia politica del Bangladesh, è stata la prima donna a ricoprire la carica di primo ministro nel Paese.
Suo figlio Tarique Rahman, presidente ad interim del BNP, è tornato in Bangladesh il 25 dicembre dopo 17 anni di esilio autoimposto nel Regno Unito ed è ampiamente considerato il probabile candidato alla carica di primo ministro alle prossime elezioni.
(Unioneonline)
E' morta a 80 anni Khaleda Zia, ex premier del Bangladesh ampiamente attesa come vincitrice delle elezioni parlamentari previste a febbraio. Lo ha annunciato il Partito nazionalista del Bangladesh (Bjd), da lei guidato dal 1984. "La presidente del Bjd ed ex premier, la leader nazionale Khaleda Zia, è mancata stamattina subito dopo la preghiera del Fajr", ha dichiarato il partito in un comunicato. Suo figlio Tarique Rahman, presidente ad interim del Bjd, è tornato in Bangladesh il 25 dicembre dopo 17 anni di esilio autoimposto nel Regno Unito ed è ampiamente considerato un probabile candidato alla carica di primo ministro del Paese asiatico. (ANSA-AFP).