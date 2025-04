Sono 135, al momento attuale, i cardinali con diritto di voto e che potranno entrare nel Conclave per scegliere il nuovo Papa, dopo la morte di Bergoglio: in bilico c'è solo la posizione del cardinale spagnolo Carlos Osoro Sierra, che compirà gli 80 anni il prossimo 16 maggio. E già da tempo circolano i nomi dei possibili “papabili”: dal segretario di Stato Pietro Parolin all'arcivescovo di Bologna Matteo M. Zuppi, dal patriarca di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa all'ungherese Peter Erdo, dal francese Jean-Marc Aveline all'olandese Willem J. Eijk, fino al filippino Luis Tagle per rappresentare la Chiesa asiatica o al congolese Fridolin Ambongo Besungu per impersonare l'eventualità africana o, ancora, al brasiliano Leonardo Ulrich Steiner, arcivescovo di Manaus, per i latinoamericani.

Questa la “geografia” del Conclave: 59 saranno i cardinali provenienti dall'Europa (19 dall'Italia), 37 dalle Americhe (16 dall'America del Nord, quattro da quella centrale, 17 dall'America del Sud), 20 i cardinali dall'Asia, 16 dall'Africa, tre dall'Oceania.

Quanto alla rappresentanza degli ordini religiosi, sono in tutto 34: cinque Salesiani, quattro Gesuiti (l'ordine di Bergoglio), un Frate cappuccino, quattro Francescani, tre Francescani conventuali, due Domenicani, due Vincenziani, due Redentoristi, due Verbiti, e poi gli altri, fino al Missionario della Consolata Giorgio Marengo.

Infine, le età: il più giovane del Conclave sarà l'ucraino Mykola Byčok, 45 anni compiuti il 13 febbraio. Il più anziano, appunto, lo spagnolo Carlos Osoro Sierra, seguito di solo un mese dal guineano Robert Sarah.

