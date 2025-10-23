Papa Leone XIV e Re Carlo, capo della Chiesa anglicana, pregano insieme nella Cappella Sistina. Un momento storico, non accadeva da cinque secoli, dal momento della riforma anglicana.

La preghiera – a cui ha partecipato anche Camilla, al fianco di Carlo - è stata guidata da Papa Leone e dall'arcivescovo di York Stephen Cottrell mentre il canto dei salmi è stato affidato al coro della Sistina con il coro della Cappella di St. George del Castello di Windsor e quello dei bambini della Cappella reale di St. James Palace.

Pace, povertà e ambiente sono stati tra i temi della visita di Stato dei reali inglesi in Vaticano. Dopo l'incontro con il Papa, Carlo III ha incontrato il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato.

«Nel corso dei cordiali colloqui in Segreteria di Stato, nell'esprimere apprezzamento per i buoni rapporti bilaterali esistenti, si è avuto uno scambio di valutazioni su alcune tematiche di comune interesse, quali - si legge in una nota - la tutela dell'ambiente e la lotta alla povertà. Particolare attenzione è stata rivolta all'impegno comune per promuovere la pace e la sicurezza di fronte alle sfide globali. Infine, richiamando la storia della Chiesa nel Regno Unito, non è mancata una riflessione congiunta sulla necessità di continuare a promuovere il dialogo ecumenico».

