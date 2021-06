Zero contagi di coronavirus, per ora, a circa dieci giorni dall'evento '”The vibe is on” in discoteca a San Marino con 2.600 persone.

La serata, organizzata dalla Segreteria di Stato per il Turismo di San Marino e dal Gruppo Musica di Riccione con l'obiettivo di testare la possibilità di organizzare grandi manifestazioni in sicurezza, si è tenuta il 19 giugno scorso all’Area eventi Shooting club.

Secondo i dati attuali, non ci sarebbero stati casi di Covid-19.

La Segreteria al Turismo sammarinese ha reso noto che "al momento risultano essere zero i casi di contagio registrati tra le persone appartenenti al campione. Tutti loro erano stati preventivamente coinvolti dall'organizzazione e invitati e a fornire, nel pieno rispetto della privacy, indicazioni sul loro stato di salute a sei giorni di distanza dall'evento".

L’ingresso all’evento è stato consentito solo a vaccinati, guariti negli ultimi sei mesi o, in alternativa, persone in possesso di un tampone negativo eseguito entro le 48 ore precedenti la manifestazione.

Alcuni dei partecipanti sono arrivati da diverse parti d'Italia

Il risultato, in vista delle riaperture delle discoteche nel nostro Paese, potrebbe portare a un "moderato ottimismo".

"La campagna di monitoraggio proseguirà anche nei prossimi giorni con l'obiettivo di restituire un quadro preciso e attendibile circa lo svolgimento della manifestazione", si legge ancora nel comunicato.

