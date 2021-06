Primo grande evento musicale, rigorosamente “Covid free”, a San Marino. In 2.700 hanno ballato fino alle prime luci dell’alba all’Area eventi Shooting club, una grande discoteca a cielo aperto.

"The vibe is on”, questo il nome dell’evento organizzato dal gruppo Musica di Riccione e dalla Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino.

E’ stato applicato il modello green pass, ingresso consentito solo a vaccinati, guariti negli ultimi sei mesi o, in alternativa, persone in possesso di un tampone negativo eseguito entro le 48 ore precedenti l’ingresso.

"Abbiamo dimostrato che è possibile organizzare eventi in sicurezza e osservando le disposizioni per il contenimento del contagio”, commentano soddisfatti gli organizzatori.

Circa 250 le persone che hanno lavorato tra baristi, facchini, tecnici, pr e steward.

Gli spettatori sono arrivati da molte parti d'Italia e anche dall'estero: alcuni di loro hanno fatto scalo all'aeroporto 'Marconi' di Bologna direttamente sabato mentre tanti altri hanno soggiornato nelle strutture ricettive di San Marino e della Riviera romagnola.

In consolle uno dei dj più noti e apprezzati, Sven Vath.

