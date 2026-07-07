«Noi non abbiamo bisogno di aiuto dopo che la guerra in Iran è finita. Ecco, non abbiamo bisogno di aiuto in generale, fondamentalmente. Noi aiutiamo loro, ma non siamo sicuri che loro ci aiutino. La Germania ci ha voltato le spalle, l'Italia ci ha voltato le spalle. E va bene, va bene così. Ma sapete, perché noi stiamo spendendo centinaia di migliaia di dollari e loro non ci sono per noi, ci voltano le spalle, voltano lo sguardo altrove? È così che hanno fatto».

Così il presidente Usa Donald Trump durante un bilaterale ad Ankara con il presidente turco Recep Tayyp Erdogan.

Il presidente Usa è volato in Turchia per il vertice della Nato. Un summit che arriva dopo l’ennesimo e durissimo attacco contro la premier Giorgia Meloni. Toni duri mantenuti anche nelle prime dichiarazioni durante il faccia a faccia con il leader turco chiamato a fare gli onori di casa.

(Unioneonline)

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