È stato ritrovato ieri sera nei pressi di Kiev il corpo della donna sospettata di aver tentato di assassinare a Monaco con un ordigno l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolayev, filorusso che era stato sanzionato dal presidente Zelensky. Lo riferisce Ukrainska Pravda citando fonti. Secondo le fonti, Anastasiia Berezovska è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco.

Anastasia Berezovska

Per l’omicidio della donna sono state fermate due persone, un ex agente delle forze dell’ordine e un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence.

L'Interpol aveva diramato un mandato di ricerca internazionale per Berezovska con l'accusa di tentato omicidio, collocamento di un ordigno esplosivo su una strada pubblica con intento criminale e associazione a delinquere.

(Unioneonline)

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