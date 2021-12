Un uomo è stato arrestato a Parigi, accusato di far parte del commando che ha ucciso il giornalista Jamal Khashoggi nell’ambasciata saudita a Istanbul.

Gli agenti lo hanno fermato all’aeroporto parigino di Roissy, riferiscono fonti vicine al dossier.

Khalid, Alotaibi, 33 anni, è stato arrestato dalla Polizia di frontiera mentre si apprestava ad imbarcarsi su un volo in partenza per Riad.

Jamal Khashoggi è stato ucciso il 2 ottobre 2018 nel consolato saudita a Istanbul, poi il suo corpo è stato fatto a pezzi.

L’uomo, che era in aeroporto con il suo documento, quindi non cercava di celare la sua identità, era ricercato dall'Interpol insieme ad altri 19 funzionari sauditi a seguito di un mandato di cattura per omicidio emesso dalla Turchia.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata