Un ex politico indiano è stato ucciso in diretta tv mentre parlava con i giornalisti a Prayagraj, in India.

L’uomo, Atiq Ahmed, era stato arrestato per rapimento insieme al fratello per l’omicidio di Umesh Pal, testimone chiave del delitto di Raju Pal del 2005. La vittima era un legislatore appartenente al partito regionale Bahujan Samaj Party.

Ahmed era intento a rispondere alle domande dei reporter quando è stato colpito da alcuni spari, anche un poliziotto e un giornalista sono rimasti feriti. Tre uomini, che si sono finti reporter, sono già stati arrestati.

