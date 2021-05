Dopo una nuova giornata di raid su Gaza e lanci di razzi verso Israele, l'esercito israeliano ha lanciato una nuova offensiva con truppe aree.

Smentita invece l'offensiva di terra che era stata annunciata dall’esercito con un tweet.

"L'aviazione e le truppe di terra stanno attualmente conducendo attacchi su obiettivi nella Striscia", ha fatto sapere Il portavoce militare israeliano Jonathan Conricus.

Nelle ultime ore ci sono stati anche segnalati colpi di artiglieria e bombardamenti ella città di al-Fakhari, a est di Khan Yunis.

Il ministero della Sanità di Hamas ha comunicato che dall'inizio delle ostilità è salito a 103 morti, inclusi 27 bambini e 11 donne, il bilancio dei bombardamenti israeliani su Gaza. Tra le vittime c’è anche una famiglia intera - fra cui una donna incinta -, i cui sono stati recuperati nella zona di Sheikh Zayed.

"Ho detto che avremmo fatto pagare un prezzo molto alto ad Hamas. Lo facciamo e continueremo a farlo con grande intensità. L'ultima parola non è stata detta e questa operazione proseguirà per tutto il tempo necessario", ha scritto il premier Benyamin Netanyahu in un messaggio pubblicato su Twitter.

DOMENICA LA RIUNIONE DELL’ONU – Si terrà domenica alle 16 (ora italiana) una riunione virtuale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul conflitto in corso tra israeliani e palestinesi.

L'incontro, originariamente previsto per venerdì, è stato richiesto da Tunisia, Norvegia e Cina. Gli Stati Uniti, che avevano rifiutato che si tenesse una riunione d'urgenza venerdì e proposto invece che avesse luogo martedì, " si sono poi detti d'accordo ad anticiparla a domenica".

(Unioneonline/F)

