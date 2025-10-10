Che Donald Trump aspirasse al Nobel per la Pace è cosa nota, lo ha più volte rivendicato lo stesso presidente Usa. E ora che il premio è stato assegnato all’attivista venezuelana anti Maduro, Maria Corina Machado, il tycoon non ha ancora commentato direttamente l’assegnazione del riconoscimento. Lo ha fatto però la Casa Bianca, per la precisione il direttore delle comunicazioni Steven Cheung.

«Il presidente Trump continuerà a stringere accordi di pace, a porre fine alle guerre e a salvare vite umane. Ha un cuore umanitario e non ci sarà mai nessuno come lui in grado di spostare le montagne con la sola forza di volontà», ha scritto su X, per poi criticare il Comitato.

«Il Comitato per il Nobel ha dimostrato di anteporre la politica alla pace», ha affermato.

