Niente di fatto per Trump: il premio Nobel per la pace 2025 è stato assegnato all'attivista venezuelana Maria Corina Machado. Lo ha annunciato l'Istituto Nobel durante la cerimonia a Oslo, in Norvegia.

Il premio, così nelle motivazioni, va a una «coraggiosa e impegnata paladina della pace», «una donna che mantiene accesa la fiamma della democrazia in mezzo a un'oscurità crescente».

Machado «riceverà il premio Nobel per la pace per il suo instancabile lavoro nel promuovere i diritti democratici del popolo venezuelano e per la sua lotta per raggiungere una transizione giusta e pacifica dalla dittatura alla democrazia», ha affermato il comitato nel suo annuncio.

