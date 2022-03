Niente visita in Belize per il principe britannico William e la moglie Kate. La coppia reale doveva fare tappa nel Paese nell’ambito di un tour nei Caraibi, ma a quanto pare c’è stato un contrattempo.

Mentre Kensington Palace non fornisce molti dettagli su quanto accaduto, il Daily Mail rivela che gli abitanti di un villaggio che i rappresentanti della corona dovevano visitare hanno manifestato per opporsi al loro arrivo: da tempo i residenti di Indian Creek sono in lite con l'organizzazione caritatevole “Flora e Fauna” in cui William è coinvolto per una proprietà contestata. Quindi, come gesto simbolico, si sono opposti all'atterraggio dell'elicottero con i reali sul campo di calcio del villaggio.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata