Sedicesimo giorno di guerra in Ucraina, e arrivano i primi bombardamenti in città sino ad oggi non colpite dalle forze russe.

La tv e i media ucraini riferiscono di esplosioni a Lutsk, nel nord-ovest del Paese, e a Dnipro, città dell’entroterra situata sul fiume Dnepr. A Lutsk – 150 km a nord di Leopoli, dove si sono trasferite molte ambasciate occidentali - preso di mira un aeroporto, secondo alcune notizie colpita anche una fabbrica, unico luogo in cui è possibile riparare alcuni motori di aerei da combattimento.

Il sindaco di Lutsk ha confermato le esplosioni avvenute vicino all'aeroporto ed ha invitato

i cittadini a mettersi al riparo.

A Dnipro, i media ucraini hanno parlato di tre esplosioni, di cui una avrebbe colpito una fabbrica di scarpe di due piani. Le altre due esplosioni hanno colpito un asilo nido e un condominio, secondo i rapporti diffusi dalla Bbc.

Nella notte un raid russo ha colpito anche l’istituto di fisica e tecnologia di Kharkiv, sede di un reattore nucleare sperimentale.

La situazione più drammatica sempre a Mariupol, dove sono 1.207 i corpi rimossi dalle strade della città, secondo quanto affermato dal vicesindaco Serhiy Orlov. ll conto esatto delle vittime non è al momento possibile: gli obitori della città sono pieni e si è iniziato a seppellire i corpi in fosse comuni.

Intanto aumenta la pressione dell’Occidente. La Ue promette nuove sanzioni se Putin non rispetta i corridoi umanitari, mentre Joe Biden si appresta a chiedere la fine delle normali relazioni commerciali con Mosca, aprendo la strada a un aumento dei dazi sulle importazioni russe. La sospensione dei normali rapporti commerciali, conosciuta anche come la clausola della nazione più favorita, metterà la Russia alla pari di paesi come Cuba e Corea del Nord. E consentirà agli Stati Uniti di imporre dazi significativamente più alti rispetto agli altri membri della Wto.

Ieri nulla di fatto dal vertice in Turchia tra i ministri degli Esteri Lavrov e Kuleba: solo scambi di accuse e nessuna tregua, anche se Mosca e Kiev si dicono pronte a continuare il dialogo.

Oggi Lukashenko va a Mosca da Putin, mentre la Russia annuncia l’apertura di corridoi umanitari unilaterali, controllati dalla stessa Mosca.

E mentre Zelensky continua ad accusare lo “Stato terrorista”, Pechino si dice “profondamentepreoccupata per la situazione in Ucraina e spera che la pace possa tornare il prima possibile”.

“La Cina segue una politica diplomatica pacifica indipendente. E' importante sostenere Ucraina e Russia perché superino le differenze: lavoreremo con la comunità internazionale per evitare l'ulteriore escalation e che la situazione vada del tutto fuori controllo”, afferma il premier Li Keqiang.

***

Ore 10.40 – Ue: “Altri aiuti militari a Kiev”

"L'Ue ha deciso lo stanziamento di altri ulteriori 500 milioni di euro per il sostegno militare all'Ucraina. Raddoppieremo il contributo dell'European Peace Facility". Lo dice l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell entrando al vertice di Versailles.

***

Ore 10.30 – Onu: “2,5 milioni di rifugiati”

Sono due milioni e mezzo le persone fuggite dall'Ucraina da quando la Russia ha invaso il paese il 24 febbraio scorso. Lo hanno annunciato le Nazioni Unite. "Due milioni e mezzo di persone sono fuggite dall'Ucraina, inclusi 116.000 cittadini di paesi terzi", lo ha scritto su Twitter Paul Dillon, portavoce dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni delle Nazioni Unite.

***

Ore 10.10 – Kiev: “Uccisi 12mila soldati russi”

L'Ucraina afferma di aver aver ucciso all'incirca 12.000 soldati russi dall'inizio della guerra, secondo una stima del Kyiv Independent, che precisa comunque che la cifra va verificata.

Il "bollettino" di Kiev aggiunge che sono stati abbattuti 57 aerei e 83 elicotteri militari russi, distrutti 353 carri armati, 125 pezzi d'artiglieria, 1.165 mezzi blindati e trasporto truppe, 58 lanciatori di razzi multipli, 2 imbarcazioni, 558 veicoli militari, 60 autocisterne di carburante, 7 droni e 31 batteria antiaeree, si legge su un tweet del Kyiv Independent.

***

Ore 10 – “Controlli stringenti sulle aziende che lasciano la Russia”

La Procura generale russa ha annunciato controlli più stringenti sulle aziende straniere che stanno lasciando il Paese in seguito all'invasione dell'Ucraina. "I procuratori hanno ordinato controlli più stringenti sul rispetto delle leggi sul lavoro, i contratti di impiego, le procedure sul pagamento dei salari", afferma un comunicato della Procura generale, promettendo "ferma repressione" di ogni tentativo delle aziende di "non rispettare unilateralmente i propri obblighi". Molte società internazionali hanno annunciato la sospensione delle proprie attività in Russia, tra le quali Coca-Cola, H&M, McDonald's, Ikea, Shell e BP.

***

Ore 9.40 – Chernihiv senza acqua dopo i raid notturni

Raid della scorsa notte hanno provocato l'interruzione della distribuzione dell'acqua corrente nella cittadina ucraina di Chernihiv. Lo fa sapere - citata da Bbc - la compagnia dell'acqua, Chernihivvodokanal, che aggiunge che si sta cercando di riparare i danni.

***

Ore 9.20 – Raid su Lutsk, almeno due morti e sei feriti

Almeno due persone sono rimaste uccise e altre sei ferite nel raid missilistico russo sulla città di Lutsk, nell'Ucraina occidentale, secondo il presidente della locale amministrazione regionale, Yuriy Pohulyayko, secondo il quale le vittime sono soldati ucraini. Poco prima il sindaco di Lutsk aveva parlato di un morto.

***

Ore 8.25 – Donbass, filorussi conquistano Volnovakha

In Ucraina le milizie filorusse del Donbass rivendicano di avere conquistato Volnovakha, cittadina strategica a nord della città assediata di Mariupol. Lo afferma il ministero della Difesa russo, citato dalla Bbc.

***

Ore 8.10 – Più di 220mila persone evacuate verso la Russia dall’Ucraina

Oltre 220 mila persone sono state evacuate verso la Russia dal Donbass e dal resto dell'Ucraina, secondo quanto rende noto l'agenzia Tass, citando diverse agenzie di sicurezza regionali. "Ad oggi - ha precisato - circa 222 mila persone hanno attraversato il confine russo. Tra loro, 50 mila bambini".

***

Ore 8 – Primi attacchi anche a Ivano-Frankovosk

Esplosioni di missili e di cannonate sono segnalate nella città di Ivano-Frankovsk, nel sud-ovest dell'Ucraina. Si tratta della terza località dell'ovest dell'Ucraina, quindi lontano dalle aree di guerra fino a questo momento, dopo Lutsk e Dnipro. Ivano-Frankovsk si trova a un centinaio di chilometri a sud di Leopoli.

Mosca intanto ha confermato dal canto suo i bombardamenti a Lutsk e a Ivano-Frankovsk, affermando che si tratta di "attacchi (missilistici) di lungo raggio ed alta precisione contro altrettanti piccoli aeroporti.

***

Ore 7.30 – Kiev conferma: “A Dnipro colpiti un nido e un condominio”

I servizi di emergenza statali ucraini (Ses) a Dnipro hanno confermato che tre attacchi aerei stamane hanno colpito un asilo nido e un condominio, e una persona è rimasta uccisa. Lo riporta la Bbc.

"Intorno alle 6.10 ci sono stati tre attacchi aerei in città, che hanno colpito un asilo nido e un condominio", hanno riferito. Colpita anche una fabbrica di scarpe, che è in fiamme.

