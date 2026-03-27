Noelia Castillo Ramos è morta: con l’eutanasia ha posto fine alla sua vita a 25 anni in un centro sociosanitario della provincia di Barcellona.

Una storia tragica, la sua, che ha scosso la Spagna e non solo. La giovane era rimasta paraplegica nel 2022 a causa di un tentativo di suicidio dopo aver subito violenze sessuali da parte dell'ex compagno e altri tre giovani.

Rifiutava di restare in vita e il percorso verso la morte assistita è stato complesso, a causa dell’opposizione del padre: l’uomo, affiancato da Abogados cristianos, legali di un’associazione cattolica di stampo conservatore ha cercato di bloccare la procedura. Sosteneva che la figlia non fosse in grado di decidere.

Tutti i tribunali però hanno dato ragione alla venticinquenne. I giudici hanno stabilito che Noelia è sempre stata consapevole e che la sua condizione rientrava pienamente nei parametri previsti dalla legge.

Le sue ultime parole sono state affidate a un’emittente televisiva: «Alla fine ce l'ho fatta, vediamo se posso finalmente riposare».

(Unioneonline)

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