Neolia Castillo è morta per eutanasia: fu stuprata, tentò il suicidio e rimase paraplegicaLa venticinquenne spagnola ha dovuto anche combattere contro il padre che attraverso un’associazione cattolica conservatrice si opponeva alla sua decisione
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Noelia Castillo Ramos è morta: con l’eutanasia ha posto fine alla sua vita a 25 anni in un centro sociosanitario della provincia di Barcellona.
Una storia tragica, la sua, che ha scosso la Spagna e non solo. La giovane era rimasta paraplegica nel 2022 a causa di un tentativo di suicidio dopo aver subito violenze sessuali da parte dell'ex compagno e altri tre giovani.
Rifiutava di restare in vita e il percorso verso la morte assistita è stato complesso, a causa dell’opposizione del padre: l’uomo, affiancato da Abogados cristianos, legali di un’associazione cattolica di stampo conservatore ha cercato di bloccare la procedura. Sosteneva che la figlia non fosse in grado di decidere.
Tutti i tribunali però hanno dato ragione alla venticinquenne. I giudici hanno stabilito che Noelia è sempre stata consapevole e che la sua condizione rientrava pienamente nei parametri previsti dalla legge.
Le sue ultime parole sono state affidate a un’emittente televisiva: «Alla fine ce l'ho fatta, vediamo se posso finalmente riposare».
(Unioneonline)