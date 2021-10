Torna l’allarme Covid nel Regno Unito con 50mila contagi e oltre 200 morti in 24 ore.

Il governo di Boris Johnson si affretta a precisare che l’impatto dell’infezione sugli ospedali resta al momento sotto controllo e la curva dei ricoveri "sostanzialmente piatta" grazie ai vaccini, ma il liberi tutti di questi mesi torna a far discutere anche per un improvviso rallentamento della campagna vaccinale.

Occorre ridare slancio "ai programmi vaccinali", dice il premier, sia provando a ridurre quel 20% di popolazione che non si è ancora immunizzata, sia accelerando con la terza dose promessa ai vulnerabili e a tutti gli over 50. Un portavoce di Downing Street ha comunque ribadito che il governo tiene "sotto stretta osservazione" i dati sul rimbalzo dei contagi (in aumento in particolare fra gli studenti delle scuole). Ma chi ha paura del ritorno delle restrizioni può dormire sonni tranquilli: qualsiasi "piano B", con ipotetico ripristino di alcune restrizioni nella stagione fredda, ha garantito il portavoce, non sarà preso in esame a meno che la pressione sugli ospedali dell'Nhs torni a impennarsi ai "livelli insostenibili" delle precedenti ondate della pandemia.

Molto polemico contro Johnson e i suoi consulenti sanitari Anthony Costello, ex dirigente britannico dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), secondo cui il Regno Unito è ormai al primo posto al mondo per rapporto fra contagi quotidiani e popolazione. Anche se nel contempo resta uno dei Paesi con il tasso minore di morti in proporzione ai casi censiti.

Sullo sfondo emerge intanto una nuova mutazione della variante Delta, denominata “AY.4.2" e indicata dagli specialisti britannici come potenzialmente più trasmissibile di un ulteriore 10%, sebbene apparentemente non destinata al momento a prevalere sul ceppo d'origine. Mentre il trend di un nuovo incremento di contagi legato all'avvicinarsi della stagione invernale inizia a far capolino pure in altri Paesi europei come la Francia. Dove proprio oggi il governo ha ammesso che l'epidemia ha ripreso a "guadagnare terreno".

