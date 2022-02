Al via i colloqui tra Ucraina e Russia per la de-escalation nel conflitto iniziato cinque giorni fa.

I negoziati si svolgono in una località segreta sul fiume Prypyat, al confine tra Ucraina e Bielorussia.

Sono cominciate quindi le “24 ore cruciali” di cui ha parlato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso di una telefonata col premier britannico Boris Johnson, anche se si è detto “scettico” sulla possibilità che i negoziati con Mosca, che si svolgono al confine tra Ucraina e Bielorussia, possano portare a una risoluzione del conflitto.

Militari ucraini (Ansa - Epa)

Nella notte, intanto, numerose esplosioni si sono sentite a Kiev e a Kharkiv, mentre la Farnesina "raccomanda fortemente ai connazionali presenti in Russia a titolo temporaneo (turisti, studenti, persone in viaggio d'affari e simili) di organizzarsi tempestivamente per rientrare in Italia".

L’Ucraina, prima dell’inizio dei negoziati, ha chiesto il “cessate il fuoco” immediato e il ritiro delle truppe russe.

***

Abramovich ai negoziati

Roman Abramovich, su richiesta dell'Ucraina, è in Bielorussia per assistere nei negoziati tra Russia e Ucraina. Lo scrive il Jerusalem Post secondo cui il milionario russo con passaporto anche israeliano è "stato richiesto dall'Ucraina per aiutare nei colloqui e ha viaggiato fino in Bielorussia per partecipare alle discussioni".

***

Al via i colloqui

Sono iniziati, in una località segreta al confine tra l'Ucraina e la Bielorussia, i colloqui tra le delegazioni di Kiev e Mosca. Lo riferiscono Tass e Interfax. I colloqui, precisano le agenzie russe, sono iniziati in una località sulla riva del fiume Prypyat, al confine tra l'Ucraina e la Bielorussia.

***

Zelensky: “Ucraina subito nell’Ue”

L'Ucraina chiede l'adesione "immediata" nell'Ue. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. E anche Ursula von der Leyen, numero uno della Commissione Ue, apre al possibile ingresso dell’Ucraina nell’Unione, con effetto immediato, bypassando le lunghe procedure previste per l’allargamento.

***

Ucraina, oltre cento civili uccisi, 7 bimbi

Almeno 102 civili, tra cui sette bambini, sono rimasti uccisi da giovedì, giorno dell'inizio dell'invasione russa mentre i feriti sono 304. Lo riferiscono le Nazioni Unite precisando che il bilancio reale delle vittime potrebbe essere molto più alto. "La maggior parte di questi civili è stata uccisa da armi esplosive ad ampio raggio, tra cui il fuoco di artiglieria pesante, lanciarazzi e raid aerei. I numeri effettivi sono, temo, considerevolmente più alti", ha affermato l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, all'apertura del Consiglio dei diritti umani.

***

La voce della Cina

Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin ha chiesto a "tutte le parti" della crisi Ucraina-Russia "di mantenere la calma e di esercitare moderazione". L'obiettivo, ha sottolineato nel breafing quotidiano, è "evitare una ulteriore escalation" dopo che il presidente Vladimir Putin ha messo in allerta il deterrente nucleare della Russia.

***

Johnson: “Isolata ulteriormente la Russia, Putin deve fallire”

"Stamattina abbiamo ulteriormente isolato la Russia dal sistema finanziario internazionale. Lavorando con i nostri partner e il G7, siamo determinati a imporre le misure economiche più severe possibili contro il presidente Putin per la sua aberrante campagna contro l'Ucraina. Putin deve fallire". È il tweet pubblicato dal premier britannico, Boris Johnson.

***

Anonymous, attaccata ferrovia Bielorussa: servizi fuori uso

Anonymous ha rivendicato con un tweet un attacco hacker contro le ferrovie bielorusse affermando che "tutti i servizi sono fuori uso" e resteranno "disattivati finché le forze russe non lasceranno il territorio della Bielorussia".

***

L’esercito russo: “La popolazione di Kiev può lasciare la città”

"Tutti i civili possono lasciare liberamente la capitale ucraina attraverso l'autostrada Kiev-Vassylkiv", a sud-ovest della città, ha detto davanti alle telecamere tv il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov.

***

L’appello alla pace del Dalai Lama

Un appello alla pace in Ucraina è stato lanciato oggi dal Dalai Lama. Il leader spiriturale tibetano in esilio ha invitato Mosca e Kiev alla “comprensione reciproca”, definendo la guerra “obsoleta” e definendosi “profondamente rattristato”. “Problemi e disaccordi si risolvono meglio attraverso il dialogo”, ha aggiunto.

***

