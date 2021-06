Un raro e grave caso di trombosi che potrebbe essere legato al vaccino AstraZeneca.

Vittima una donna di 52 anni, morta in Australia dopo la dose del farmaco anti-Covid secondo quanto riporta il Guardian.

Si tratta del secondo caso del genere in Australia, ad aprile era morta una 48enne: tutte e due erano state colpite da una forma di trombosi con sindrome da trombocitopenia (TTS), un raro effetto collaterale del vaccino anti-Covid anglo-svedese che gli esperti di tutto il mondo stanno studiando da mesi.

In Australia, secondo i dati ufficiali, i casi valutati come TTS a seguito del vaccino AstraZeneca sono finora 48, con 35 confermati e 13 probabili. Di questi 31 sono stati dimessi dall'ospedale,15 sono ancora in ospedale, tra cui una persona ricoverata in gravi condizioni in terapia intensiva, e due sono decedute.

