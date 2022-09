Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk e Lugansk verso l’annessione alla Russia.

Dopo i referendum “farsa” – così li ha definiti la comunità internazionale, il Cremlino è infatti pronto a proclamare come parte della Federazione i territori del Donbass ucraino invasi e controllati dalle truppe di Mosca.

Pronta la reazione del Consiglio di sicurezza dell'Onu, con una risoluzione di condanna dei

referendum di annessione, un provvedimento che avrà però il veto della Russia e, dunque, non potrà essere adottato.

Ma c’è attesa di conoscere la posizione assunta da Cina e India, che lo scorso febbraio, dopo l’invasione dell’Ucraina da parte delle truppe russe sia Pechino che New Delhi avevano deciso di astenersi al momento della votazione alla risoluzione di condanna di quella che Mosca ha sempre definito “operazione speciale”.

Pechino, ufficialmente neutrale, ha lanciato in questi giorni un appello al rispetto dell'integrità territoriale "di tutti i Paesi". Appello che è stato visto come un chiaro messaggio a Vladimir Putin e al suo progetto di annessione unilaterale dei territori del Donbass.

Razzi su un convoglio umanitario

Questa mattina le truppe russe hanno colpito con dei razzi un convoglio umanitario civile in uscita

da Zaporizhzhia, ci sono vittime: ha riferito su Telegram il capo regionale militare Oleksandr Starukh, citato da Unian.

Sanzioni violate, oligarca sotto accusa

L'oligarca russo Oleg Deripaska, patron del gigante dell'alluminio Rusal, è stato incriminato per aver violato sanzioni economiche imposte dagli Stati Uniti. Lo riferiscono fonti informate alla Cnn.

L'accusa per Deripaska è di aver violato l'International Emergency Economic Powers Act. L'oligarca, riferiscono le fonti, al momento non è in custodia della polizia. Il re dell'alluminio era stato sanzionato anche dall'Unione europea.

