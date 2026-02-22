L'Iran designa le "forze navali e aeree" degli Stati membri dell'Unione Europea come organizzazioni terroristiche. È la risposta di Teheran alla «decisione illegale e ingiustificata» presa lo scorso giovedì dal Consiglio europeo, che ha inserito le Guardie Rivoluzionarie nella lista delle organizzazioni terroristiche, a seguito dell'accordo del Consiglio Affari Esteri del 29 gennaio. Lo ha affermato una dichiarazione del Ministero degli Esteri iraniano.

La decisione dei governi dell'Ue è contraria ai principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite" si legge nella dichiarazione, citata dall'IRNA, che cita una legge iraniana del 2019, approvata dopo che gli Stati Uniti hanno designato le Guardie Rivoluzionarie come organizzazioni terroristiche, che stabilisce che "tutti i Paesi che in qualsiasi modo rispettano o sostengono la decisione degli Stati Uniti saranno soggetti a misure reciproche". Il 1° febbraio, il Parlamento iraniano ha designato gli "eserciti europei" come organizzazioni terroristiche.

