Un selfie in stile manga da cui traspare anche l’intesa tra Giorgia Meloni e la sua omologa giapponese Sanae Takaichi.

«Due Nazioni lontane, ma sempre più vicine. Amicizia e sintonia», ha scritto Meloni sui social al termine del pranzo offerto dalla premier giapponese a Tokyo.

Un bilaterale che ha sancito un forte legame tra le due nazioni e anche tra le due donne. Takaichi ha definito «un grande onore che Giorgia abbia festeggiato il suo compleanno ieri in Giappone» e le ha fatto gli auguri, donandole la mascotte di Green expo, un cesto di disegni realizzati dai bambini.

Durante la sua vista, Meloni ha inoltre «avuto il piacere di incontrare Tetsuo Hara, creatore di Ken il Guerriero. Lo ringrazio di cuore per il dono prezioso che mi ha voluto fare e per un’opera che ha segnato la crescita di intere generazioni di italiani, diventando parte dell’immaginario collettivo della nostra Nazione», ha scritto sui social la premier, condividendo una foto insieme a Hara, che le ha regalato un disegno di Ken il Guerriero con la dedica "buon compleanno Meloni".

Meloni è la prima leader europea in visita ufficiale dall'insediamento di Takaichi, avvenuto a ottobre. Con lei, la premier ha siglato un documento per rafforzare la cooperazione tra Roma e Tokyo.

Due i passaggi centrali dell’incontro: un «impegno a proteggere l’ordine internazionale basato sulle regole del diritto internazionale» e una «forte preoccupazione per tutte le restrizioni commerciali».

Una presa di distanza dalle politiche di Donald Trump: «Italia e Giappone insieme possono fare la differenza perché siamo nazioni amiche, perché condividiamo valori che traggono la loro forza da civiltà millenarie, perché crediamo nel fatto che difendere un ordine internazionale libero giusto e aperto sia la strada maestra per assicurare pace e prosperità», ha spiegato Meloni.

