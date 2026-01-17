Francia, Germania, Svezia e altri Paesi alleati hanno già inviato i loro soldati. L’Italia aspetta. «Ritengo che la questione del rafforzamento della sicurezza e della presenza degli alleati in Groenlandia sia un tema serio, che però sta nell'ambito della del dialogo all'interno dell'Alleanza Atlantica, cioè la Groenlandia va considerato territorio di responsabilità della Nato».

Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa all'ambasciata d'Italia a Tokyo, durante il suo viaggio in oriente.

La questione che gli americani pongono, aggiunge, «è una questione seria, ovviamente, e credo che il ragionamento di rafforzare la nostra presenza sia sicuramente necessario, da fare all'interno dell'Alleanza Atlantica. Credo che quello però sia l'ambito nel quale discutere questa materia, anche per quello che eventualmente riguarda la nostra presenza».

