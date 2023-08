Anche la premier Giorgia Meloni cede alle lusinghe dell’Albania, come mezzo milione di italiani in questa estate 2023.

La presidente del Consiglio, dopo un soggiorno riservatissimo di qualche giorno con la famiglia in una masseria a Ceglie Messapica, in Puglia, parte per l’Albania. Oggi il viaggio con un traghetto di linea, direzione Valona.

Con lei il marito, il giornalista Andrea Giambruno, e la figlia, la piccola Ginevra. Nella breve visita dovrebbe incontrare in forma privata - si apprende - il primo ministro del paese delle aquile Edi Rama. Non è chiaro se resterà in Albania solo qualche ora, per poi fare ritorno e trascorrere il Ferragosto nuovamente in Puglia, oppure qualche giorno.

È stato proprio Edi Rama a invitare il capo dell’esecutivo italiano a recarsi sul litorale albanese, preso questa estate d'assalto da circa «500.000 italiani».

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata